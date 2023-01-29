"Интер" нашел замену Шкриньяру в "Манчестер Юнайтед"
Новости футбола Сегодня, 04:55
Фото: твиттер МЮ/Автор неизвестен
“Интер” начал поиски футболиста на замену Милану Шкриньяру, который уже точно перейдет в “ПСЖ”.
Как пишет источник, на радары миланского клуба попал защитник “Манчестер Юнайтед” Виктор Линделёф.
Речь идет об аренде, вряд ли устроит “МЮ”, так как английский клуб рассчитывает на полноценный трансфер.
При этом в “Интере” согласны рассмотреть другие способы подписания шведского футболиста.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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