"Интер" нашел замену Шкриньяру в "Манчестер Юнайтед"

“Интер” начал поиски футболиста на замену Милану Шкриньяру, который уже точно перейдет в “ПСЖ”.

Как пишет источник, на радары миланского клуба попал защитник “Манчестер Юнайтед” Виктор Линделёф.

Речь идет об аренде, вряд ли устроит “МЮ”, так как английский клуб рассчитывает на полноценный трансфер.

При этом в “Интере” согласны рассмотреть другие способы подписания шведского футболиста.