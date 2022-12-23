"Интер" нашел замену Хандановичу в Серии А

“Интер” проявляет интерес к вратарю “Кальяри” Алессио Краньо, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб может приобрести голкипера следующим летом. В составе “нерадзурри” Краньо может заменить ветерана команды Самира Хандановича.

В нынешнем сезоне 28-летний Краньо провел за “Кальяри” два матча и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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