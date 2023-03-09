"Интер" нашел замену Джеко в АПЛ

Миланский “Интер” проявляет интерес к итальянскому нападающему лондонского “Вест Хэма” Джанлуке Скамакке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы рассматривают кандидатуру форварда в качестве возможной замены боснийскому нападающему Эдину Джеко, который может уйти из клуба летом.

В нынешнем сезоне 24-летний Скамакка провел за “Вест Хэм" 25 матчей во всех турнирах и забил семь голов. На счету 36-летнего Джеко 11 забитых мячей и пять голевых передач в 35 поединках.

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