Интер нашел усиление атаки в Португалии
Новости футбола 05 ноя 2023, 11:34
Интер нашел усиление атаки в Португалии
Интер все еще заинтересован в подписании иранского нападающего Порту Мехди Тареми, сообщает Николо Скира.
31-летний футболист пока не договорился о новом контракте с португальским клубом, а действующий истекает уже летом следующего года.
В связи с этим «нерадзурри» планируют подписать его на правах свободного агента, предложив 3-летнее соглашение.
На счету Тареми 83 гола и 52 результативные передачи в 160 матчах за Порту. В 2020 году клуб приобрел его примерно за 5 миллионов евро у Риу Аве.
В нынешнем сезоне Тареми забил три гола и отдал три результативных передачи в 13-ти матчах за свою команду. Трансфермаркт оценивает игрока в 18 миллионов евро.
К слову, вчера Интер в гостях одолел Аталанту.
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