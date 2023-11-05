Интер нашел усиление атаки в Португалии

Интер все еще заинтересован в подписании иранского нападающего Порту Мехди Тареми, сообщает Николо Скира.

31-летний футболист пока не договорился о новом контракте с португальским клубом, а действующий истекает уже летом следующего года.

В связи с этим «нерадзурри» планируют подписать его на правах свободного агента, предложив 3-летнее соглашение.

На счету Тареми 83 гола и 52 результативные передачи в 160 матчах за Порту. В 2020 году клуб приобрел его примерно за 5 миллионов евро у Риу Аве.

В нынешнем сезоне Тареми забил три гола и отдал три результативных передачи в 13-ти матчах за свою команду. Трансфермаркт оценивает игрока в 18 миллионов евро.

К слову, вчера Интер в гостях одолел Аталанту.