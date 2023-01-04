"Интер" нанес "Наполи" первое поражение в сезоне

В матче 16-го тура чемпионата Италии миланский “Интер” на своем поле обыграл неаполитанский “Наполи” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Эдин Джеко.

“Интер”, набрав 33 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Наполи” с 41 очком остался на первом месте.

“Интер” – “Наполи” - 1:0 (1:0)

Гол: Джеко, 56 - 1:0

“Интер”: Онана, Дармиан (Думфрис, 76), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 65), Мхитарян (Гальярдини, 83), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Корреа, 76), Лукаку (Мартинес, 64).

“Наполи”: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Оливера, Лоботка (Симеоне, 85), Зелиньски (Распадори, 65), Замбо-Ангисса (Ндомбеле, 76), Политано (Лосано, 65), Осимхен, Кварацхелия (Элмаз, 76).

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