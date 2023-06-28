"Интер" на днях объявит о громком трансфере

Форвард сборной Франции Маркус Тюрам заключил долгосрочное соглашение с "Интером".

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, контракт рассчитан на пять лет.

Официальное объявление футболиста ожидается в ближайшее время.

В Италии футболист будет зарабатывать от 6 до 6,5 миллионов евро в год.

Напомним, что этим летом Тюрам покинул "Боруссию" из Менхенгладбаха после окончания контракта.