"Интер" может принять радикальное решение по главному тренеру

Главный тренер миланского “Интера” Симоне Индзаги в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает Corriere della Sera.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба недовольно работой специалиста. Особенный гнев боссов вызвало поражение в матче чемпионата Италии от скромной “Специи” (1:2). Кроме того, многие футболисты миланцев не разделяют методы наставника наставника.

Индзаги может быть уволен в том случае, если “Интер” не пройдет “Порту” в 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет в Португалии 14 марта. В первом матче итальянский клуб победил на своем поле со счетом 1:0.

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