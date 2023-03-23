"Интер" может потерять ведущего защитника

Федерико Пасторелло, агент голландского защитника “Интера” Стефана де Врея, сообщил, что его подопечный может покинуть миланский клуб следующим летом.

“Мы получили от ”Интера" хорошее предложение о продлении контракта на два года. Нам нравится данное предложение, но мы хотим рассмотреть и другие варианты. Возможно, Стефан захочет попробовать что-то новое в другой стране", - цитирует Пасторелло журналист Николо Скира в своем твиттере.

Контракт 31-летнего де Врея с “Интером” истекает ближайшим летом. Таким образом, он может перейти в другой клуб бесплатно. В нынешнем сезоне де Врей провел за “Интер” 24 матча во всех турнирах и забил один гол.

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