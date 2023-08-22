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Интер может подписать звездного нападающего

Новости футбола Сегодня, 00:50
Интер может подписать звездного нападающего Фото: инстаграм Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес хочет перейти в миланский “Интер”, сообщает FC Inter News.

По сведениям источника, футболист отклонил несколько предложений ради возвращения в итальянский клуб. При этом форвард готов смириться с тем, что в “Интере” ему не будет гарантировано место в основном составе. Чилиец является свободным агентом и поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

“Алексис Санчес - настоящий чемпион. Он подает сигналы о желании вернуться и это можно оценить позитивно”, - сказал генеральный директор “Интера” Джузеппе Маротта.

34-летний Санчес ранее уже играл за “Интер” с 2019 по 2022 год. Всего он провел за клуб из Милана 109 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 23 результативные передачи. В составе “Интера” Санчес стал чемпионом Италии в сезоне-2020/2021, выиграл Кубок Италии в сезоне-2021/2022, а также завоевал Суперкубок Италии в 2021 году.

Последним клубом Санчеса был “Марсель”, за который он выступал в сезоне-2022/2023. Всего он провел за французский клуб 44 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал три результативные передачи.

Санчес с 2006 года играет за сборную Чили. Всего он провел за чилийскую национальную команду 155 матчей, забил 51 гол и отдал 41 результативную передачу. В составе сборной Чили Санчес два раза становился обладателем Кубка Америки в 2015 и 2016 годах.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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