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"Интер" может перехватить у "Манчестер Юнайтед" звездного французского защитника

Новости футбола Сегодня, 12:57
"Интер" может перехватить у "Манчестер Юнайтед" звездного французского защитника Фото: инстаграм Бенжамена Павара/Автор неизвестен

Миланский “Интер” вступил в борьбу за защитника мюнхенской “Баварии” и сборной Франции Бенжамена Павара, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Представители “Интера” собираются начать переговоры о покупке игрока в ближайшее время. Ранее сообщалось, что купить Павара может “Манчестер Юнайтед”, но трансфер до сих пор не состоялся. Также французом интересуется “Арсенал”, который ищет замену травмированному защитнику Юрриену Тимберу.

27-летний Павар выступает за “Баварию” с 2019 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Штутгарта”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мюнхена 162 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. В составе “Баварии” Павар четыре раза становился чемпионом Германии в сезонах-2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023, однажды становился обладателем Кубка Германии в сезоне-2019/2020, два раза выиграл Суперкубок Германии в 2020 и 2022 годах, становился победителем Лиги чемпионов в сезоне-2019/2020, выиграл Суперкубок УЕФА в 2020 году, а также стал победителем Клубного чемпионата мира в 2020 году. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Павар с 2017 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 49 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций в сезоне-2020/2021.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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