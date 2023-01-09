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"Интер" может отказаться от Лукаку

Новости футбола Сегодня, 09:15
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен Фото: инстаграм Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Миланский “Интер” может отказаться от повторной аренды нападающего лондонского “Челси” и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в итальянском клубе недовольны игровой формой футболиста, а также состоянием его здоровья. Форвард пропустил уже довольно много матчей из-за травм. В клубе считают, что форвард не отрабатывает вложенные в его аренду и зарплату 20 миллионов евро. В связи с этим итальянцы могут отказаться от повторной аренды игрока на следующий сезон.

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за “Интер” всего семь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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