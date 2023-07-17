"Интер" может купить защитника сборной Турции

Миланский “Интер” проявляет интерес к защитнику “Аталанты” из Бергамо и сборной Турции Мериху Демиралу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам игрок хотел бы перейти в топ-клуб. Впрочем, пока что миланцы не делали предложений по трансферу турка.

25-летний Демирал выступает за “Аталанту” с 2021 года. Он перешел в клуб из Бергамо из “Ювентуса” на правах аренды. Летом 2022 года “Аталанта” выкупила трансфер игрока за 21 миллион евро. Всего он провел за команду 70 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2026 года. Ранее он также играл за “Спортинг”, “Аланьяспор” и “Сассуоло”.

Демирал с 2018 года играет за сборную Турции. Всего он провел за турецкую национальную команду 39 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи, а также получил шесть желтых карточек.