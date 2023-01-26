"Интер" может купить защитника ПСЖ
Новости футбола Сегодня, 07:55
Фото: инстаграм Кимпембе/Автор неизвестен
Миланский “Интер” проявляет интерес к защитнику “Пари Сен-Жермен” Преснелю Кимпембе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Француз может согласиться на переход, так как не имеет регулярной игровой практики в Париже. В составе “Интера” он может заменить словацкого защитника Милана Шкриньяра, который, скорее всего, перейдет именно в ПСЖ.
В нынешнем сезоне 27-летний Кимпембе провел за ПСЖ 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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