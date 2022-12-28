"Интер" может купить защитника "Баварии"

Миланский “Интер” проявляет интерес к марокканскому защитнику мюнхенской “Баварии” Нуссеиру Мазрауи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру марокканца в качестве замены голландскому защитнику Дензелу Думфрису, которым интересуются “Челси” и “Манчестер Юнайтед”. Стоит отметить, что “Бавария” также интересуется Думфрисом, поэтому может отдать за него Мазрауи с доплатой.

В нынешнем сезоне 25-летний Мазрауи провел за “Баварию” 18 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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