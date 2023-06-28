"Интер" может купить вратаря сборной Украины

Миланский “Интер” проявляет интерес к вратарю донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолия Трубина, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести украинца в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 15-20 миллионов евро. В составе миланцев Трубин может заменить камерунца Андре Онана, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”.

В минувшем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 38 матчей во всех турнирах и пропустил 40 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.