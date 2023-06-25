"Интер" может купить нападающего сборной Испании

Миланский “Интер” проявляет интерес к нападающему мадридского “Атлетико” и сборной Испании Альваро Морате, сообщает FC Inter News.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Интер” рассматривает кандидатуру испанца в качестве альтернативного варианта на тот случай, если не удастся вновь арендовать форварда “Челси” Ромелу Лукаку. Стоимость трансфера Мораты может составить 10 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 30-летний Мората провел за “Атлетико” 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.