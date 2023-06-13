"Интер" может купить лидера "Лацио"

Миланский “Интер” проявляет интерес к полузащитнику римского “Лацио" и сборной Сербии Сергею Милинкович-Савичу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Интера” серб может заменить хорватского полузащитника Марцело Брозовича, которым интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 28-летний Милинкович-Савич провел за “Лацио” 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.