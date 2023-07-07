"Интер" может купить легенду "Тоттенхэма"

Миланский “Интер” проявляет интерес к вратарю лондонского “Тоттенхэма” Уго Льорису, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Руководство “Интера” рассматривает кандидатуру 36-летнего француза в качестве замены основному голкипера Андре Онана, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед” за 55 миллионов евро.

Льорис выступает за “Тоттенхэм” с 2012 года. Он перешел в английский клуб из “Лиона”. Сумма трансфера составила 12,6 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 447 матчей во всех турнирах и пропустил 508 голов. В составе “Тоттенхэма” он доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019.

Льорис с 2008 по 2022 год выступал за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 145 матчей и пропустил 120 голов, а также получил три желтые карточки. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций сезона-2020/2021, серебряный призер чемпионата мира-2022, серебряный призер чемпионата Европы-2016.