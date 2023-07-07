АНГ РУ
Главная Новости "Интер" может купить легенду "Тоттенхэма"

"Интер" может купить легенду "Тоттенхэма"

Новости футбола Сегодня, 16:56
"Интер" может купить легенду "Тоттенхэма" Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Миланский “Интер” проявляет интерес к вратарю лондонского “Тоттенхэма” Уго Льорису, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Руководство “Интера” рассматривает кандидатуру 36-летнего француза в качестве замены основному голкипера Андре Онана, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед” за 55 миллионов евро.

Льорис выступает за “Тоттенхэм” с 2012 года. Он перешел в английский клуб из “Лиона”. Сумма трансфера составила 12,6 миллионов евро. Всего он провел за лондонский клуб 447 матчей во всех турнирах и пропустил 508 голов. В составе “Тоттенхэма” он доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019.

Льорис с 2008 по 2022 год выступал за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 145 матчей и пропустил 120 голов, а также получил три желтые карточки. Чемпион мира-2018, победитель Лиги наций сезона-2020/2021, серебряный призер чемпионата мира-2022, серебряный призер чемпионата Европы-2016.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Тоттенхэм Интер М Премьер-лига Англия Серия А Италия
Популярные новости
"Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе Новости футбола Сегодня, 11:20 "Реал" согласовал условия контракта с Килианом Мбаппе
ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 10:28 ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая за 60 млн евро
"Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе Новости футбола Вчера, 11:15 "Реал" приготовил огромную сумму для трансфера Килиана Мбаппе
"Реал" купил "турецкого Лионеля Месси" Новости футбола Вчера, 10:16 "Реал" купил "турецкого Лионеля Месси"
Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года Новости футбола Вчера, 02:00 Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 6 июля 2023 года
"Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии Новости футбола 05 июл 2023, 11:54 "Манчестер Юнайтед" купил полузащитника сборной Англии
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:56 "Интер" может купить легенду "Тоттенхэма" Новости футбола Сегодня, 16:35 "Арсенал" назвал цену на нападающего Балогана, которым интересуются "Интер" и "Милан" Новости футбола Сегодня, 16:20 Голландец Дэйли Блинд нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 15:55 Тен Хаг потребовал, чтобы "Манчестер Юнайтед" избавился от четырех игроков Новости футбола Сегодня, 15:42 Легендарный ван дер Сар госпитализирован в тяжелом состоянии Новости футбола Сегодня, 15:30 "Бавария" готова продать одного из лидеров команды Новости футбола Сегодня, 15:15 "Манчестер Юнайтед" и "Аталанта" могут совершить обмен нападающими Новости футбола Сегодня, 15:00 "Реал" определился с главным претендентом на замену Карло Анчелотти Новости футбола Сегодня, 12:20 Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с опытным голкипером Новости футбола Сегодня, 11:55 "Наполи" хочет купить защитника сборной Испании
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Сентраль Кордова - Ньюэллс Олд Бойз 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Куяба - Баия 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Васко да Гама - Крузейро 8 июля 2023 года Футбол 08 июл 2023 Прогноз на матч Палмейрас - Фламенго 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Сантос - Гояс 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Флуминенсе - Интернасьонал 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 9 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Дефенса и Хустисия - Ланус 10 июля 2023 года Футбол 09 июл 2023 Прогноз на матч Банфилд - Арсенал Саранди 10 июля 2023 года Футбол 10 июл 2023 Прогноз на матч Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 10 июля 2023 года