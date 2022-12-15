"Интер" может купить итальянского таланта

Миланский “Интер” проявляет интерес к защитнику бергамской “Аталанты” Джордже Скальвини, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, “нерадзурри” намерены приобрести футболиста в зимнее или трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как бергамцы оценивают его в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Скальвини провел за “Аталанту” 11 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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