"Интер" может купить бразильского защитника

“Интер” проявляет интерес к бразильскому защитнику “Удинезе” Родриго Бекао, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется “Аталанта”.

В нынешнем сезоне 27-летний Бекао провел за “Удинезе” 14 матчей в чемпионате Италии, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2014 года.

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