"Интер" может изменить стратегию по трансферу Анатолия Трубина

Миланский “Интер” может отложить трансфер вратаря донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолия Трубина до лета 2024 года, сообщает Linterista со ссылкой на La Gazzetta Dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб не готов платить за голкипера требуемые 20 миллионов евро. В связи с этим руководство “Интера” может подписать украинца через год, когда у него завершится контракт с “Шахтером”. Таким образом, Трубин станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что “Интер” близок к покупке 33-летнего вратаря мюнхенской “Баварии” и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро без учета бонусов.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.