"Интер" может бесплатно усилиться хавбеком "Ливерпуля"

“Интер” вступил в борьбу за полузащитника “Ливерпуля” и сборной Гвинеи Наби Кейта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Таким образом, хавбек может перейти в новый клуб бесплатно.

Стоит отметить, что африканцем также интересуются дортмундская “Боруссия”, “РБ Лейпциг”, ПСЖ и “Ювентус”.

В нынешнем сезоне 28-летний Кейта провел за “Ливерпуль” 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Не пропустите: Стало известно, покинет ли Месси Европу летом.