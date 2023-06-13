"Интер Майами" ведет переговоры с легендой "Барселоны"

Защитник “Барселоны” Жорди Альба может перейти в “Интер Майами”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист ведет активные переговоры с американским клубом, который ранее договорился о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Контракт Альбы с “Барсой” истекает 30 июня 2023 года, поэтому он сможет перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 34-летний Альба провел за “Барселону” 30 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.