Интер Майами потерял шансы на плей-офф МЛС. Тренер ответил на слухе об уходе Месси

Сегодня ночью Интер Майами потерпел поражение от Цинциннати в матче МЛС (0:1) и клуб Месси потерял все надежды выйти в плей-офф финальной серии. Клуб имел рекордную для себя серию потерпев всего четыре поражения в двадцати матчах после перехода легендарного аргентинца в состав команды. Цинциннати закрепил за собой первое место Восточной конференции МЛС, а также отомстил Интер Майами за поражение в полуфинале Открытого Кубка США.

На данный момент «цапли» занимают четырнадцатое место в Восточной конференции МЛС и имеют в своем активе 33 очка, а отставание от зоны стыковых матчей составляет семь очков. За два матча до окончания турнира становится ясно, что у Интер Майами не осталось ни единого шанса выйти в финальную серию.

Клубный футбол для игроков команды, в том числе для Месси, после двух последних матчей в МЛС 18 и 21 октября закончится до февраля, когда в США стартует новый футбольный сезон, а пока игроки будут выступать в своих национальных сборных и, возможно, в товарищеских матчах.

У Месси впереди матчи в составе сборной Аргентины в отборочном этапе к Чемпионату мира 2026 года. В октябре команда его страны встретится с Венесуэлой и Уругваем, а в следующем месяце проведёт игры с Колумбией и Бразилией.

На фоне новости про невыход Интер Майами в финальную серию опять появились разговоры о возможной аренде Месси в один из европейских клубом, так как аргентинец не будет иметь достаточное количество игровой практики. Тренер Интер Майами ответил, что не знает ничего об этом.

«Он собирается развлечься? Может быть, он собирается посетить Барселону. Кроме этого, я больше ничего не знаю».

Напомним, вчера Барселона заинтриговала своих фанатов изображениями в одной из социальных сетей.