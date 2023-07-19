“Интер Майами” подписывает еще одного экс-игрока "Барселоны"

Глава и владелец “Интер Майами” Хорхе Мас анонсировал новый громкий трансфер для своего клуба.

По его информации, в ближайшее время к американской команде должен присоединиться испанский защитник Жорди Альба, известный по выступлениям за “Барселону”.

“Альба уже подписал все необходимые документы и в ближайшие дни присоединится к нам”, - сказал он.

В прошлом сезоне Жорди Альба сыграл 24 матча в испанском чемпионате за "Барселону", в которых записал на свой счет два гола и три результативные передачи.

"Сине-гранатовые" вместе с Альбой стали чемпионами, набрав 88 очков. По окончанию сезона каталонский клуб объявил, что Альба покинет клуб по истечению срока контракта.

Интересно, что этим летом американский клуб также объявил о заключении соглашений с двумя бывшими футболистами "Барселоны" - Лионелем Месси и Серхио Бускетсом.

В начале этой неделе в США прошла презентация звездных футболистов на домашнем стадионе "Интер Майами".