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“Интер Майами” подписывает двух легенд испанского футбола

Новости футбола Сегодня, 04:08
“Интер Майами” подписывает двух легенд испанского футбола Фото: твиттер Ла Лиги

Американский “Интер Майами” продолжает активную работу на трансферном рынке.

Как пишет источник, сейчас клуб ведет переговоры с легендарными испанскими футболистами Жорди Альбой и Серхио Рамосом.

По данным источника, переговоры с Альбой находятся на завершающей стадии, и в ближайшее время испанский игрок может присоединиться к команде.

В то же время подробностей переговоров с Серхио Рамосом пока нет. При этом СМИ не сомневаются в том, что бывший игрок “Реала” и ПСЖ также станет игроком “Интер Майами”, несмотря на интерес со стороны “Севильи”.

Рамос имеет статус свободного агента после ухода из ПСЖ. В прошлом сезоне он провел за парижан 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В то же время Альба также достанется “Интер Майами” как свободный агент, так как он месяц назад объявил о своем уходе из “Барселоны”.

Напомним, что недавно американский клуб возглавил известный аргентинский тренер Херардо Мартино, который ранее работал в “Барселоне”.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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