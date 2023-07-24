"Интер Майами" может подписать легенду "Реала"

"Интер Майами" хочет подписать испанского защитника Серхио Рамоса, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, в данный момент американский клуб ведет с футболистом переговоры, которые близки к успешному завершению. Испанец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Напомним, что ранее “Интер Майами” подписал контракты с защитником Жорди Альбой, полузащитником Серхио Бускетсом и нападающим Лионелем Месси.

37-летний Рамос ранее выступал за “Севилью”, “Реал” и “Пари Сен-Жермен”. Он является пятикратным чемпионом Испании (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20), 2-кратным чемпионом Франции (2021/22, 2022/23), 2-кратным обладателем Кубка Испании (2010/11, 2013/14), 4-кратным обладателем Суперкубка Испании (2008, 2012, 2017, 2019/20), обладателем Кубка Франции (2022), 4-кратным победителем Лиги чемпионов (2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18), 3-кратным обладателем Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017) и 4-кратным победителем Клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018).

Рамос с 2005 по 2021 год выступал за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду 180 матчей, забил 23 гола и отдал восемь результативных передач, а также получил 24 желтые карточки. Он является 2-кратным чемпионом Европы (2008 и 2012), а также чемпионом мира-2010.