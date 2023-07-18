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"Интер Майами" может подписать бывшего нападающего "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 17:25
"Интер Майами" может подписать бывшего нападающего "Барселоны" Фото: инстаграм Луиса Суареса/Автор неизвестен

"Интер Майами" проявляет интерес к нападающему “Гремио” и сборной Уругвая Луису Суаресу, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул в своем твиттере.

По сведениям источника, американский клуб ведет переговоры с форвардом уже на протяжении длительного времени. В настоящее время стороны близки к достижению договоренности.

Напомним, что ранее в “Интер Майами” перешли бывшие партнеры Суареса по “Барселоне” нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс.

36-летний Луис Суарес выступает за “Гремио” с 2023 года. Он перешел в бразильский клуб из уругвайского “Насьоналя” на правах свободного агента. В составе “Гремио” Суарес принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забил 13 голов и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 31 декабря 2024 года. Ранее он также играл за “Гронинген”, “Аякс”, “Ливерпуль” и “Атлетико”.

Суарес с 2007 года играет за сборную Уругвая. Всего он провел за уругвайскую национальную команду 137 матчей, забил 68 голов и отдал 39 результативных передач, а также получил 18 желтых и две красные карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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