Интер Майами хочет пригласить еще одну футбольную легенду

Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел совместный обед с совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Хорватский полузащитник сейчас не готов вести переговоры о переходе в клуб МЛС. Тем более Модрич очень недоволен своей новой ролью в «Реале». Ведь он часто не выходит в основном составе или же его заменяют. Летом 2024 года Лука Модрич становится свободным агентом. «Реал» вряд ли продлит контракт с 38-летним футболистом, который играет за мадридцев с 2012 года.

Напомним, что летом 2023 года к «Интер Майами» присоединились Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Месси поддерживает идею перехода Модрича.