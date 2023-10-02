Интер Майами хочет пригласить еще одну футбольную легенду
Новости футбола Сегодня, 21:30
Фото: GETTY IMAGES
Полузащитник «Реала» Лука Модрич провел совместный обед с совладельцем «Интер Майами» Дэвидом Бекхэмом, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Хорватский полузащитник сейчас не готов вести переговоры о переходе в клуб МЛС. Тем более Модрич очень недоволен своей новой ролью в «Реале». Ведь он часто не выходит в основном составе или же его заменяют. Летом 2024 года Лука Модрич становится свободным агентом. «Реал» вряд ли продлит контракт с 38-летним футболистом, который играет за мадридцев с 2012 года.
Напомним, что летом 2023 года к «Интер Майами» присоединились Лионель Месси, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Месси поддерживает идею перехода Модрича.
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