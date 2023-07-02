"Интер Майами" близок к подписанию двух экс-игроков сборной Испании

"Интер Майами" близок к подписанию испанских защитников Серхио Рамоса и Жорди Альбы, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, американский клуб ведет с футболистами переговоры, которые близки к завершению. Оба игрока являются свободным агентами, поэтому перейдут в новый клуб бесплатно.

В минувшем сезоне 37-летний Рамос провел за ПСЖ 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 34-летний Альба забил два гола и отдал шесть результативных передач в 30 матчах за “Барселону”.