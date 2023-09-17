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Интер Майами без Месси проиграл Атланте

Новости футбола Сегодня, 02:48
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Интер Майами без Месси проиграл Атланте Интер Майами без Месси проиграл Атланте

Предпоследняя команда Восточной конференции МЛС Интер Майами потерпела разгромное поражение от Атланты 2:5. У Интера эту игру пропустили два из трех бывших игроков Барселоны, Лионель Месси и Жорди Альба, вышел на поле лишь Серхио Бускетс.

Интересно, что счет в матче открыл Интер: забил Кампана. Однако еще до свистка на перерыв Атланта забила трижды. В начале второй половины игры Кампана сделал счет 2:3, а в ответ Атланта забила еще два гола.

Это поражение оставляет Интер Майами на предпоследнем месте конференции. До зоны плей-офф команда Тата Мартино отстает на семь очков за семь туров до окончания регулярного чемпионата.

Атланта - Интер Майами 5:2
Голы: Муюмба 36, Миллер 41 (авт.), Леннон 44, Якумакис 76, Вольфф 89 - Кампана 25, Кампана 53

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