Интер Майами без Месси проиграл Атланте
Новости футбола Сегодня, 02:48
Интер Майами без Месси проиграл Атланте
Предпоследняя команда Восточной конференции МЛС Интер Майами потерпела разгромное поражение от Атланты 2:5. У Интера эту игру пропустили два из трех бывших игроков Барселоны, Лионель Месси и Жорди Альба, вышел на поле лишь Серхио Бускетс.
Интересно, что счет в матче открыл Интер: забил Кампана. Однако еще до свистка на перерыв Атланта забила трижды. В начале второй половины игры Кампана сделал счет 2:3, а в ответ Атланта забила еще два гола.
Это поражение оставляет Интер Майами на предпоследнем месте конференции. До зоны плей-офф команда Тата Мартино отстает на семь очков за семь туров до окончания регулярного чемпионата.
Атланта - Интер Майами 5:2
Голы: Муюмба 36, Миллер 41 (авт.), Леннон 44, Якумакис 76, Вольфф 89 - Кампана 25, Кампана 53
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