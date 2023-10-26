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Интер Майами бесплатно отпутстит забивного форварда

Новости футбола Вчера, 04:27
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Интер Майами бесплатно отпутстит забивного форварда Интер Майами бесплатно отпутстит забивного форварда

Нападающий "Интер Майами" Хосеф Мартинес в скором времени будет вынужден искать новый клуб.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, опытный футболист близок к уходу из команды из Флориды.

По информации инсайдера, венесуэльский форвард покинет “Интер Майами” в качестве свободного агента. Стороны уже достигли соглашения о досрочном разрыве контракта.

В текущем сезоне Мартинес сыграл 40 матчей за "Интер Майами" во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 3 ассиста.

Контракт игрока сборной Венесуэлы рассчитан до конца этого года. Ориентировочная стоимость игрока, если ориентироваться по данным портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

Напомним, что в составе “Интер Майами” с лета этого года выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

Несмотря на приход аргентинца, команда не сумела пробиться в плей-офф МЛС и финишировала на 14-й строчке турнирной таблицы.

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