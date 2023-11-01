Интер и Ювентус заинтересованы в подписании полузащитника Наполи

Интернационале и Ювентус проявили интерес к полузащитнику Наполи Пьотру Зелински, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Недавние переговоры между Наполи и Пьотром Зелински о новом контракте не увенчались успехом. В связи с этим увеличивается вероятность того, что следующим летом 29-летний поляк покинет клуб как свободный агент.

Представители Интернационале и Ювентуса уже связались с окружением футболиста. Кроме того, Зелински знает, что главный тренер Интера Симоне Индзаги очень ценит полузащитника и видит его в своей команде. Также "нерадзурри" способны предложить ему такую же зарплату, которую он сейчас получает в "Наполи".

В августе 2016 года он подписал пятилетний контракт с Наполи. В мае 2023 года стал чемпионом Италии. Сразу после финального свистка в матче с Удинезе фанаты, выбежавшие на поле, попытались забрать экипировку Зелинского в качестве памятной вещи. Поляку пришлось убегать в раздевалку стадиона в одних трусах.

В этом сезоне Пьотр забил три гола и отдал две результативные передачи в 13 матчах.