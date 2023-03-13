"Интер" и "Милан" поборются за нападающего "Арсенала"

"Интер" и "Милан" проявляют интерес к нападающему “Арсенала” Фоларину Балогуну, который выступает за “Реймс” на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Балогун провел за “Реймс” 28 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с “Арсеналом” действует до лета 2025 года.

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