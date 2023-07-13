"Интер" хочет продать вратаря Онана в ближайшие сутки

Миланский “Интер” намерен в ближайшее время продать камерунского вратаря Андре Онана в “Манчестер Юнайтед”, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба хочет оформить сделку до завтрашнего дня. Манкунианцы практически договорились о переходе голкипера примерно за 55 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Онана также интересуются “Челси” и несколько клубов из Саудовской Аравии.

27-летний Онана является воспитанником “Барселоны”. В “Интер” он перешел летом 2022 года из амстердамского “Аякса” на правах свободного агента. В минувшем сезоне Онана провел за итальянский клуб 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 голов, а также получил четыре желтые карточки. Его контракт с “Интером” действует до лета 2027 года.

Напомним, что “Манчестер Юнайтед” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, английский клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.