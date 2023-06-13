"Интер" хочет подписать опытного защитника "Челси"

Миланский “Интер” проявляет интерес к защитнику лондонского “Челси” и сборной Сенегала Калиду Кулибали, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет арендовать футболиста в летнее трансферное окно. При этом итальянцы не могут купить игрока из-за финансовых сложностей.

Напомним, что ранее Кулибали на протяжении нескольких лет выступал в Италии за “Наполи”.

В нынешнем сезоне 31-летний Кулибали провел за “Челси” 32 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.