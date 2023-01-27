"Интер" хочет переманить нападающего "Ливерпуля"
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен
“Интер” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Таким образом, форвард может достаться “нерадзурри” бесплатно. Проблемой может стать высокая зарплата бразильца, который в Англии получает 10 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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