"Интер" хочет переманить нападающего "Ливерпуля"

“Интер” проявляет интерес к бразильскому нападающему “Ливерпуля” Роберто Фирмино, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с мерсисайдцами. Таким образом, форвард может достаться “нерадзурри” бесплатно. Проблемой может стать высокая зарплата бразильца, который в Англии получает 10 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний Фирмино провел за “Ливерпуль” 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

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