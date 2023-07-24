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"Интер" хочет купить защитника сборной Италии

Новости футбола Сегодня, 09:30
"Интер" хочет купить защитника сборной Италии Фото: инстаграм Рафаэла Толоя/Автор неизвестен

Миланский “Интер” проявляет интерес к защитнику “Аталанты” из Бергамо и сборной Италии Рафаэлю Толою, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Интера” Толой может заменить словацкого защитника Милана Шкриньяра, который перешел в “Пари Сен-Жермен” на правах свободного агента. “Интер” обратил внимание на игрока после того, как не сумел купить другого защитника “Аталанты” Мериха Демирала.

32-летний Толой выступает за “Атланту” с 2015 года. Он перешел в клуб из Бергамо из “Сан-Паулу”. Сумма трансфера составила 3,87 миллионов евро. Всего он провел за “Аталанту” 272 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.

Толой родился в Бразилии, но затем принял итальянское гражданство. С 2021 года он играет за сборную Италии. Всего он провел за итальянскую национальную команду 14 матчей, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу, а также получил две желтые карточки.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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Аталанта Интер М Серия А Италия
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