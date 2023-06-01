"Интер" хочет купить защитника "Челси"

Миланский “Интер” проявляет интерес к защитнику лондонского “Челси” Трево Чалоба, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 30 миллионов евро. Английский клуб готов продать Чалоба из-за слишком большого количества игроков в основном составе.

В нынешнем сезоне 23-летний Чалоба провел за “Челси” 33 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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