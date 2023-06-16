"Интер" хочет купить немецкого таланта

Миланский “Интер” проявляет интерес к немецкому защитнику “Орхуса” Янну Аурелом Биссеку, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет семь миллионов евро. “Интер” готов совершить трансфер, но с условием выплаты данной суммы в течением двух лет.

В нынешнем сезоне 22-летний Биссека провел за “Орхус” 35 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.