"Интер" хочет купить нападающего "Арсенала"

Миланский “Интер” проявляет интерес к нападающему лондонского “Арсенала” и сборной США Фоларину Балогану, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Интера” рассматривает кандидадуру американца в качестве замены бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, от приобретения которого было решено отказаться. Также миланцы интересуются Альваро Моратой ("Атлетико"), Мехди Тареми ("Порту") и Мбала Нзолой ("Специя").

Ранее сообщалось, что английский клуб хочет получить за 22-летнего футболиста не менее 58 миллионов евро.

Балоган является воспитанником “Арсенала”. За главную команды лондонского клуба он провел 10 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Балоган выступал за “Реймс” на правах аренды. В составе французского клуба он принял участие в 39 матчей, забил 22 гола и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2025 года.