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"Интер" хочет купить лучшего вратаря мира

Новости футбола Сегодня, 14:30
"Интер" хочет купить лучшего вратаря мира Фото: инстаграм Эмилиано Мартинеса/Автор неизвестен

Миланский “Интер” проявляет интерес к вратарю “Астон Виллы” из Бирмингема и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб сделал первое предложение по трансферу голкипера в размере 15 миллионов евро. Данный вариант не устроил английский клуб. Впрочем, “Интер” собирается сделать новое улучшенное предложение.

Напомним, что Мартинес был признан лучшим вратарем 2022 года.

30-летний Мартинес выступает за “Астон Виллу” с 2020 года. Он перешел в клуб из Бирмингема из “Арсенала”. Сумма трансфера составила 17,4 миллионов евро. Всего он провел за клуб 112 матчей во всех турнирах и пропустил 134 гола. Контракт игрока с клубом действует до лета 2027 года. Ранее Мартинес также играл за “Оксфорд Юнайтед”, “Шеффилд Уэнсдей”, “Ротерем Юнайтед”, “Вулверхэмптон”, “Хетафе” и “Рединг”. В составе “Арсенала” он становился 3-кратным обладателем Суперкубка Англии (2014, 2015, 2020), а также выиграл Кубок Англии в сезоне-2019/2020.

Мартинес с 2021 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 30 матчей и пропустил 13 голов. Обладатель Кубка Америки-2021, победитель Финалиссимы-2022, чемпион мира-2022.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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