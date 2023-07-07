"Интер" хочет купить еще одного вратаря, кроме Трубина

Миланский “Интер” проявляет интерес к вратарю мюнхенской “Баварии” и сборной Швейцарии Яну Зоммеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением 34-летнего швейцарца в летнее трансферное окно. В составе миланцев Зоммер может заменить камерунского вратаря Андре Онана, который близок к переходу в “Манчестер Юнайтед”.

При этом “Интер” собирается также купить вратаря донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолия Трубина.

Зоммер выступает за “Баварию” с января 2023 года. Он перешел в мюнхенский клуб из “Боруссии” Менхенгладбах. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за “Баварию” 25 матчей во всех турнирах и пропустил 31 гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Зоммер с 2011 года играет за сборную Швейцарии. Всего за швейцарскую национальную команду он провел 83 матча и пропустил 80 голов.

Напомним, что “Интер” в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Таким образом, клуб пробился в Лигу чемпионов.