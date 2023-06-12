"Интер" хочет купить бразильского защитника

“Интер” проявляет интерес к левому защитнику “Монцы” Карлосу Аугусто, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ожидается, что клубы проведут переговоры в ближайшие дни.

В нынешнем сезоне 24-летний Карлос Аугусто провел за “Монцу” 37 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.