"Интер" готовит трансфер 18-летнего вундеркинда

Миланский “Интер” начал рассматривать варианты на случай возможного ухода голкипера Андре Онана.

По данным СМИ, итальянский клуб нацелился на молодого датского голкипера Тео Сандера.

18-летний футболист представляет “Ольборг”, который по итогам этого сезона вылетел во вторую лигу датского чемпионата.

За молодого таланта “Интер” готов заплатить 2,5 миллиона евро и заключить с ним четырехлетний контракт.