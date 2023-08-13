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"Интер" договорился о переходе бразильского защитника

Новости футбола Сегодня, 01:50
"Интер" договорился о переходе бразильского защитника Фото: инстаграм Карлоса Аугусто/Автор неизвестен

Бразильский защитник “Монцы” Карлос Аугусто перейдет в “Интер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб договорился об аренде футболиста сроком на один год. Летом 2024 года “Интер” будет обязан выкупить трансфер игрока за 13 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. В составе миланцев бразилец заменит немецкого защитника Робина Гозенса, который перейдет в берлинский “Унион”.

24-летний Карлос Аугусто выступает за “Монцу” с сентября 2020 года. Он перешел в итальянский клуб из бразильского “Коринтианса”. Сумма трансфера составила четыре миллиона 200 тысяч евро. Всего он провел за “Монцу” 107 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

Карлос Аугусто с 2018 по 2019 год играл за молодежную сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую команду шесть матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, а также получил одну желтую карточку.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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