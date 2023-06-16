"Интер" близок к трансферу полузащитника сборной Италии
Новости футбола Сегодня, 13:55
Фото: инстаграм Давиде Фраттези/Автор неизвестен
Миланский “Интер” договорился о переходе полузащитника “Сассуоло” и сборной Италии Давиде Фраттези, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, сумма трансфера составит 35 миллионов евро. При этом сумма может быть снижена на пять миллионов евро за счет включения в сделку нападающего миланского клуба Самуэле Мулаттьери. Впрочем, из-за финансовых проблем “Интера” сделка все еще может сорваться, и это даст возможность вступить в борьбу за игрока “Милану” и “Ювентусу”.
В нынешнем сезоне 23-летний Фраттези провел за “Сассуоло” 37 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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