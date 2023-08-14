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"Интер" близок к трансферу опытного австрийского нападающего

Новости футбола Сегодня, 08:30
"Интер" близок к трансферу опытного австрийского нападающего Фото: инстаграм Марко Арнаутовича/Автор неизвестен

Нападающий “Болоньи” и сборной Австрии Марко Арнаутович близок к переходу в миланский “Интер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, клубы в данный момент ведут активные переговоры, которые продвигаются к завершающей стадии. При этом форвард уже несколько недель назад согласовал условия личного контракта с “Интером”.

Стоит отметить, что Арнаутович уже играл за “Интер” в сезоне-2009/2010. Но тогда он провел за клуб всего три матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

34-летний Арнаутович выступает за “Болонью” с лета 2021 года. Он перешел в итальянский клуб из китайского “Шанхай Порт”. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Всего он провел за болонский клуб 58 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал две результативные передачи. Ранее он также играл за “Твенте”, “Вердер”," Сток Сити" и “Вест Хэм Юнайтед”.

Арнаутович с 2008 года играет за сборную Австрии. Всего он провел за австрийскую национальную команду 108 матчей во всех турнирах, забил 34 гола и отдал 26 результативных передач, а также получил семь желтых карточек и одну красную карточку.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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