"Интер" близок к трансферу легенды "Челси"

Защитник лондонского “Челси” и сборной Испании Сесар Аспиликуэта согласился перейти в миланский “Интер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист подпишет с итальянским клубом контракт до лета 2025 года. Испанец достанется “Интеру” бесплатно, так как “Челси” согласился расторгнуть с ним контракт, котоырй действует до лета 2024 года.

33-летний Аспиликуэта выступает за “Челси” с 2012 года. Всего он провел за клуб 508 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 56 результативных передач.