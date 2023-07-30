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"Интер" близок к покупке сербского таланта за 15 млн евро

Новости футбола Сегодня, 10:20
"Интер" близок к покупке сербского таланта за 15 млн евро Фото: инстаграм Лазара Самарджича/Автор неизвестен

Полузащитник “Удинезе” из Удине и сборной Сербии Лазар Самарджич близок к переходу в миланский “Интер”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. Также в “Удинезе” из “Интера” перейдет 20-летний полузащитник Джованни Фаббиан, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за “Реджину”.

21-летний Самарджич выступает за “Удинезе” с лета 2021 года. Он перешел в итальянский клуб из немецкого “РБ Лейпциг”. Сумма трансфера составила три миллиона евро. Всего он провел за “Удинезе” 63 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал семь результативных передач, а также получил одну желтую карточку.

Самарджич родился в Германии и на протяжении нескольких лет выступал за юношеские и молодежные сборные Германии. В 2023 году он принял решение играть за сборную Сербии. Всего Самарджич провел за сербскую национальную команду два матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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